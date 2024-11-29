Пожар начался на промпредприятии в Ростовской области после атаки беспилотниками

Дежурно-спасательные подразделения МЧС тушат крупное возгорание на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. В ликвидации возгорания участвуют 109 человек, задействовано 38 единиц техники.

В ночь на 29 ноября господин Слюсарь сообщал, что система противовоздушной обороны уничтожила 30 беспилотников на северо-западе Ростовской области. При попытке массированной атаки на регион погибших и пострадавших нет, но зафиксированы повреждения частных жилых домов, добавил врио губернатора. В частности, известно об ущербе зданиям в хуторе Масаловка в Каменском районе.