Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство России: Турция принимает меры для разрешения ситуации с долларами

Власти Турции принимают необходимые меры для разрешения ситуации с долларами, сообщили в пресс-службе посольства России. Ранее турецкие обменники прекратили принимать старые долларовые банкноты. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендовали собравшимся в Турцию россиянам покупать доллары нового образца.

«По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом $50 и $100, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек»,— приводит РБК фрагмент сообщения дипмиссии.

В октябре о проблемах у россиян за рубежом с обменом и оплатой американскими долларами старого образца сообщал вице-президент АТОР Артур Мурадян. Представитель турецкого госбанка Ziraat тогда допускал лишь «единичные случаи у туристов, в частности у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах».

В то же время, согласно данным Банка России, количество фальшивых долларов в стране сократилось до исторического минимума. За год число поддельных американских банкнот уменьшилось в 2,6 раза, а за последние десять лет их среднее число составляло 613 единиц. Одновременно регулятор отметил возрастающий интерес мошенников к другим валютам.

Подробнее о том, как следует хранить сбережения,— в материале «Ъ FM» «Валюте взвешивают риски».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...