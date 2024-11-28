Посольство России: Турция принимает меры для разрешения ситуации с долларами

Власти Турции принимают необходимые меры для разрешения ситуации с долларами, сообщили в пресс-службе посольства России. Ранее турецкие обменники прекратили принимать старые долларовые банкноты. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендовали собравшимся в Турцию россиянам покупать доллары нового образца.

«По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом $50 и $100, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек»,— приводит РБК фрагмент сообщения дипмиссии.

В октябре о проблемах у россиян за рубежом с обменом и оплатой американскими долларами старого образца сообщал вице-президент АТОР Артур Мурадян. Представитель турецкого госбанка Ziraat тогда допускал лишь «единичные случаи у туристов, в частности у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах».

В то же время, согласно данным Банка России, количество фальшивых долларов в стране сократилось до исторического минимума. За год число поддельных американских банкнот уменьшилось в 2,6 раза, а за последние десять лет их среднее число составляло 613 единиц. Одновременно регулятор отметил возрастающий интерес мошенников к другим валютам.

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