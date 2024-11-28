«РИА Новости»: число фальшивых долларов в РФ находится на историческом минимуме

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, в то время как интерес мошенников к другим валютам возрастает. Такой вывод сделало «РИА Новости», проанализировав данные Банка России. За год число поддельных американских банкнот сократилось в 2,6 раза, а за последние десять лет их среднее число составляло 613 единиц.

Из анализа следует, что в третьем квартале выявлено 165 фальшивых долларовых купюр, что является историческим минимумом. Предыдущий минимум, 170 поддельных банкнот, был зафиксирован в первом квартале 2023 года.

В то же время внимание мошенников переключается, в частности, на евро. Доля этой валюты в объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть — это максимум с первого квартала 2023 года. Общий объем фальшивых банкнот на территории РФ агентство не указало.