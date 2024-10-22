АТОР предупредила россиян о проблемах с обменом старых долларов за рубежом

Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов старого образца в зарубежных банках и пунктах обмена валюты. В Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Армении у туристов принимают доллары только нового образца, при этом купюры должны быть в идеальном состоянии, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью «Российской газете».

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По словам Артура Мурадяна, проблема с обменом долларов стала «больной темой» для россиян. Из-за повышенных требований зарубежных кредитных организаций к состоянию купюр проблемы с обменом возникли и в России. Российские банки отказываются принимать долларовые купюры в неидеальном состоянии, объясняя это тем, что потом их будет сложно продать.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом 5%»,— сказал господин Мурадян. Он уточнил, что в Малайзии и на Бали могут вовсе отказаться менять доллары 1990–1996 годов выпуска. На такие купюры в некоторых странах дисконт может доходить до 10%, подчеркнул он.

При этом Артур Мурадян напомнил, что ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не заявляли об отзыве долларов старого образца. Однако трудности в обмене наличных возникли еще в 2023 году, а в текущем — усугубились, отметил вице-президент АТОР.

В сентябре физлица в России впервые с августа 2023 года продали больше валюты, чем купили. Чистая продажа иностранной валюты населением по итогам сентября составила 55 млрд руб., следует из данных ЦБ. Чистые продажи иностранной валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в сентябре составили $8,3 млрд. Относительно августа показатель сократился на 30%.

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