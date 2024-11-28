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Коммерсантъ FM
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В Росавиации заявили об отсутствии причин для отказа от эксплуатации SSJ-100

В Росавиации не видят поводов отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet-100 после ситуации с возгоранием двигателя самолета авиакомпании «Азимут» в Анталье, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального агентства. Причина возгорания двигателя не связана с конструкцией самолета, утверждают в Росавиации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поводов отказываться от эксплуатации Superjet-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события»,— приводит ТАСС ответ пресс-службы.

В Росавиации отметили, что в начале 2024 года специалисты агентства получили обращение о состоянии этого самолета. Воздушное судно успешно прошло проверку на соответствие техническим требованиям. «Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных»,— отметили в агентстве.

24 ноября у вылетевшего из Сочи Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся двигатель при посадке в аэропорту Антальи (Турция). Командир экипажа эвакуировал пассажиров с использованием надувных трапов. Никто из находившихся на борту 89 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Азимут» обещал выплатить пассажирам 100 тыс. руб. в счет возмещения потерь. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Подробнее — в публикации «Ъ» «''Сухой'' загорелся от ветра».

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