«Сухой» загорелся от ветра

Предварительной причиной жесткой посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщили в авиакомпании «Азимут». Итоги предварительного служебного расследования были подведены через три дня после пожара, возникшего при посадке в турецком аэропорту. В обстоятельствах происшествия продолжают разбираться следственные органы Турции и России. Эксперты начали оценку технического состояния воздушного судна для оценки ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Утром в среду, 27 ноября, авиакомпания «Азимут» опубликовала предварительные итоги служебного расследования по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 после жесткой посадки в аэропорту Антальи.

В 21:34 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс А45051 Сочи — Анталья, приземлился в аэропорту турецкого курорта и загорелся. Командир экипажа, оценив ситуацию, принял решение об эвакуации пассажиров с использованием надувных трапов. Никто из находившихся на борту 89 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Самолет потушили. Пассажиры, по данным СМИ, подали коллективный иск к перевозчику, требуя компенсации за то, что надышались угарным газом. В авиакомпании готовы выплатить пассажирам рейса 100 тыс. руб. компенсации.

По данным представителей «Азимут», полет и посадка проходили в штатном режиме, за штурвалом находился командир воздушного судна, опытный летчик с налетом более 12,5 тыс. часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. В процессе приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра (изменение вектора ветра), из-за чего воздушное судно совершило жесткую посадку. Причиной возгорания, отметили в компании, стало вытекание топлива на бетонную поверхность, вызванное деформацией топливного бака. Как именно оказался поврежден бак – не уточняется. Он мог деформироваться в результате жесткой посадки. Сам самолет не горел.

Экипаж, отметили в компании, сумел удержать самолет на полосе. Эвакуация, по данным «Азимут», осуществлялась через переднюю правую дверь, в соответствии с правилами, с противоположной стороны от источника возгорания под полным контролем бортпроводников и летного экипажа. Ранее пассажир самолета Султан Султанов сообщил СМИ, что самостоятельно открыл дверь самолета. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой наградить мужчину.

«После начала пожара он увидел, что молодая стюардесса паникует и не может открыть аварийный выход. Султан помог открыть дверь и вместе с сотрудниками экипажа выводил детей и взрослых из горящего самолета»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Также в соцсетях сообщалось, что пассажиры спускались по трапу самолета с вещами, что является нарушением.

«Ъ-Сочи» направил запрос в пресс-службу «Азимут» с просьбой уточнить детали эвакуации, на момент публикации материала ответ не получен.

После случившегося Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В причинах ЧП также разбирается Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM).

По данным центра погоды «Фобос», погода в аэропорту Антальи во время посадки была неоднозначной — с одной стороны, визуальные условия были простыми — ни низкой облачности, ни каких-то природных явлений, ухудшавших видимость, не было, с другой — сильный ветер. «Таким образом, порывистый встречно-боковой ветер мог создавать опасность во время посадки. И это ветер у земли, а на высоте 50—100—200 метров он мог быть более сильным и порывистым — мог наблюдаться так называемый сдвиг ветра»,— рассказали в «Фобосе».

Изменение вектора ветра является опасным природным явлением, так как наблюдается во время самого сложного элемента полета — во время посадки, отметили синоптики.

В пресс-службе авиакомпании «Ъ-Сочи» уточнили, что самолет был застрахован. Эксперты начали оценку технического состояния воздушного судна. Пока ущерб от происшествия не оценивали. Ранее СМИ со ссылкой на источник на страховом рынке сообщали, что ущерб может составить 2-3 млрд руб.

Вячеслав Рыжков