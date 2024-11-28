Россия не попала в число участников жеребьевки чемпионата мира по футболу

FIFA опубликовала список участников европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Отстраненной от участия российской сборной в списке не оказалось. Ранее о том, что Россия не попадет в список, сообщали источники телеканала «Матч ТВ». Жеребьевка состоится 13 декабря в швейцарском Цюрихе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В финальной части чемпионата, которая пройдет в США, Канаде и Мексике, выступят 16 европейских сборных.

Корзина 1 : Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания и Австрия;

: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания и Австрия; Корзина 2 : Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия и Норвегия;

: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия и Норвегия; Корзина 3 : Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль;

: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль; Корзина 4 : Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва;

: Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва; Корзина 5: Молдавия, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

В 2022 году FIFA и UEFA на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. В связи с этим российские сборные не принимали участия в плей-офф чемпионата мира 2022 года, пропустили чемпионат Европы-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

Об успехах российской сборной по футболу — в публикации «Ъ» «Бруней пошел на рекорд».