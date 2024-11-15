Бруней пошел на рекорд

Сборная России провела очередной товарищеский матч, в котором учинила разгром команде Брунея — 11:0. Сама игра в Краснодаре, конечно, забудется, а ее результат останется, ведь россияне побили в ней свой рекорд результативности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной России Лечи Садулаев (№20) забил один из 11 голов в ворота команды Брунея

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Полузащитник сборной России Лечи Садулаев (№20) забил один из 11 голов в ворота команды Брунея

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

За время отстранения сборной России от международных соревнований и в условиях невозможности проводить даже товарищеские матчи с более или менее сильными командами уже можно было привыкнуть к тому, что периодически она встречается с довольно экзотическими соперниками. Но Бруней по части футбольной экзотики, пожалуй, обошел всех и к тому же оказался объективно самым слабым спарринг-партнером, о чем свидетельствовало лишь 184-е место в рейтинге FIFA. Куба, которую россияне раскатали 8:0 год назад, и та находится на 166-й позиции.

Представляющие Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) брунейцы не котируются даже на региональном уровне.

Никогда они не участвовали и в финальной части Кубка Азии. По данным портала Transfermarkt, вся расширенная заявка сборной Брунея оценивается чуть больше чем в €1 млн. То есть она не стоит даже одного защитника Валентина Пальцева, чья текущая трансферная стоимость составляет €1,2 млн. Причем, судя по всему, брунейцы не смогли привезти оптимальный состав. И хотя информация о количестве отсутствовавших футболистов разнилась, стало точно известно, что их основному вратарю пришлось отказаться от поездки в Россию из-за женитьбы.

Тем не менее интрига в матче с Брунеем была и заключалась в том, что у сборной России появилась оказия одержать самую крупную победу в своей истории.

Для этого требовалось побить рекорд, установленный в отборочной встрече чемпионата Европы-2020, когда россияне разгромили Сан-Марино 9:0. Правда, учитывая, что через четыре дня команду ждет куда более серьезный спарринг с Сирией, главный тренер Валерий Карпин решил сыграть с брунейцами вторым составом.

Впрочем, хозяева сразу сделали заявку на рекорд. Практически первая же их атака вызвала панику в штрафной площади гостей, и Иван Обляков завел мяч в ворота после того, как Никита Кривцов по-пижонски хотел забить пяткой. Вскоре прострел Данила Кругового на Федора Чалова привел к автоголу защитника Нурихвана Отмана, а к десятой минуте россияне уже вели 3:0, когда центральный защитник Евгений Морозов забрал подбор на угловом и нанес удар. И это еще судьи немного пожалели брунейцев, зафиксировав весьма сомнительный офсайд и отменив второй гол Облякова.

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Потом этот голевой конвейер приостановился, хотя в штрафной гостей по-прежнему полыхал пожар. На 28-й минуте Обляков все же оформил дубль, подкараулив отскок от перекладины. Брунейцы в ответ только попытались добавить жесткости в единоборствах и несколько раз действительно акцентированно пробили по ногам, а вот вратарю Илье Лантратову заняться было абсолютно нечем. До перерыва подопечные бразильского специалиста Винисиуса Эутропиу не то что ни разу не ударили — даже не подошли к чужим воротам. Однако и брунейский голкипер Джефри Сьяфик в оставшееся время первого тайма больше не пропустил, так что россияне недовыполнили норму, необходимую для рекорда.

Перед вторым таймом Карпин заменил Лантратова на Станислава Агкацева, дав сыграть вратарю «Краснодара» на домашней арене, а точнее, просто постоять. Зато заменивший Облякова Лечи Садулаев не упустил шанс открыть лицевой счет в матчах за сборную и головой замкнул подачу Кругового. Затем тот же Садулаев отдал голевой пас Кривцову, который тоже выступал перед родными трибунами. После того как Тамерлан Мусаев, вышедший вместо так и не отличившегося Чалова, зарядил под планку, россияне повели 7:0, а когда его примеру последовал Андрей Мостовой, до падения рекорда результативности было уже и вовсе рукой подать. На 73-й минуте еще один краснодарец Александр Черников отгрузил девятый гол. При этом брунейцы, разыгрывая мяч, попробовали забить прямо с центра поля и попали в створ, но Агкацев не спал и отразил опасный удар Хакеме Саида. Ну а в итоге сборная России одержала-таки самую крупную победу в своей истории. Формально рекорд установил Алексей Батраков, а Арсен Адамов увеличил его до 11:0.

Александр Ильин