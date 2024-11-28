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Коммерсантъ FM
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Нормативы для нерезидентов

Иностранным филиалам банков прописали новые требования

Банк России разработал обязательные нормативы для филиалов иностранных банков, с помощью которых планирует рассчитывать размер гарантийных депозитов и следить, чтобы они занимались только разрешенными видами деятельности. Эксперты отмечают, что регулирование выглядит вполне либеральным и не будет препятствовать открытию иностранными банками филиалов. Однако они считают, что их следует подкорректировать с учетом ожидаемой деятельности таких финансовых организаций.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России собирается ввести два новых норматива, регулирующих деятельность филиалов иностранных банков на территории РФ. Соответствующий проект указания, разработанный в рамках поправок к закону «О банках и банковской деятельности», вступивших в силу 1 сентября 2024 года, был опубликован в четверг, 28 ноября. Первые указания, в которых ЦБ устанавливал требования к филиалам иностранных банков, появились в конце лета (см. “Ъ” от 22 августа). Они касались определения недостоверной отчетности, открытия счетов или соблюдения требований к обеспечению информационной безопасности (см. “Ъ” от 22 сентября) и распространялись как на российские банки, так и на филиалы иностранных банков. Новое же указание разработано непосредственно для этого типа кредитных организаций.

Норматив финансового рычага (Н5-ФИБ) определяется как отношение гарантийного депозита, формируемого филиалом, к его обязательствам перед клиентами на территории РФ.

Сам гарантийный депозит формируется из двух частей — минимального депозита (при создании филиала) и расчетного депозита (на случай появления просроченной задолженности клиентов на срок свыше 60 дней). Минимальные значения для этого норматива установлены в зависимости от международных рейтингов для материнских структур. В частности, 0,5% установлено для самых надежных кредитных организаций (с рейтингом не ниже A-/A3). Для наименее надежных банков (с рейтингом не ниже B-/B3) значение норматива установлено в размере 4,5%, то есть размер обязательств сокращается в девять раз, до чуть больше 22 млрд руб.

Норматив максимального размера риска по предоставленным заемщикам средствам и заключенным сделкам (Н17) определяется отношением всех кредитных требований филиала, в том числе по сделкам с производными финансовыми инструментами, к размеру гарантийного депозита. Вместе с тем при расчете этого норматива были сделаны исключения в отношении целого ряда кредитных требований: к сделкам МБК до 90 дней, сделкам репо, кредитам для юрлиц сроком до полугода и т. д. То есть для всех тех операций, которые мог проводить филиал. В результате значение норматива было приравнено к нулю.

Эксперты отмечают, что норматив Н5 выглядит достаточно либеральным.

Как считает директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян, его размер стимулирует иностранные банки для работы в РФ. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, предложенные ограничения по нормативу показывают, что деятельность филиала, исходя из размеров гарантийного депозита, может быть доведена до весьма приличных масштабов. В частности, при минимальном размере гарантийного депозита при создании филиала в 1 млрд руб. (приравнен к минимальному размеру уставного капитала российского банка с универсальной лицензией) для иностранных банков с рейтингом A-/A3 размер обязательств может составить до 200 млрд руб.

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Вместе с тем филиалам доступен очень узкий спектр операций. Поэтому «масштаб деятельности филиала в части переводов денежных средств и валютообменных операций логичнее оценивать по оборотам, а Н5 — это срез на дату по остаткам», считает господин Беликов. По его словам, остатки относительно оборотов в случае расчетной и валютообменной деятельности могут быть невелики, так что выполнять Н5 должно быть несложно.

При этом Ованес Оганисян обращает внимание, что норматив Н17 уже существует и регулирует минимальное соотношение размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств банка (минимально допустимое значение 10%). Что касается сути нового норматива, то, по словам Юрия Беликова, он просто отражает тот факт, что филиал не проводит активных операций, которые не разрешены ему законодательством.

Максим Буйлов

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