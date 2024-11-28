Вкладушка ликвидности

В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров — Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка — остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн руб. Участники рынка прогнозируют до конца года новые рекорды из-за высоких ставок, которые стимулируют граждан перекладывать на депозиты средства из других инвестиционных инструментов. Банкам высокие ставки по вкладам при замедлении кредитования грозят снижением маржи и прибыли в будущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, по итогам октября кредитные организации установили рекорд по приросту портфелей срочных депозитов в этом году, вплотную приблизившись к отметке в 1,5 трлн руб. (за исключением таких крупных банков, как ПСБ и ВБРР, которые не раскрывают настолько подробно свою отчетность).

Одновременно количество банков, у которых эти портфели выросли, увеличилось по сравнению с сентябрем, когда объем привлеченных ими средств установил прошлый рекорд,— 142 против 132 (см. “Ъ” от 28 октября). Объем средств на срочных депозитах банков, которые показали рост, увеличился на 1,65 трлн руб. При этом объем средств у банков, портфели вкладов которых снизились, сократился на 183 млрд руб.

Лидерство по приросту портфелей вкладов сохранили Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, которые показали наилучшие результаты и в сентябре. Но теперь каждый из них установил собственный рекорд с начала года: у Сбербанка портфель вырос более чем на 830 млрд руб., у ВТБ — более чем на 325 млрд руб., у Альфа-банка — на 183 млрд руб. В общем объеме вкладов на них приходится более 24 трлн руб., что составляет более двух третей.

В то же время наибольшее сокращение остатков на депозитных счетах в октябре было зафиксировано у Т-Банка (45 млрд руб.), также отток продемонстрировал объединяющийся с ним Росбанк (22 млрд руб.). Как пояснили в Т-Банке, «показатели в октябре по отдельным банкам, входящим в группу, по одному из видов депозитов — это исключительно операционные изменения, связанные с окончанием срока действия вкладов на конкретную дату». В целом по группе объем средств клиентов и активов под управлением в октябре показал рост на 15% с начала года, отметили там.

При этом ставки по депозитам в октябре у этих банков были одними из самых высоких на рынке. Так, по данным FrankRG, максимальные ставки по срочным депозитам у Т-Банка и Сбербанка составляли 21% годовых, у Альфа-банка — 21,05% годовых, у ВТБ — 22% годовых. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам находилась на уровне 20% годовых.

В большинстве случаев наибольшие объемы средств приходились на вклады до одного года. В частности, в Сбербанке отмечают, что в настоящее время вклады на семь месяцев — самые популярные у вкладчиков. В ВТБ отметили, что две трети вкладов приходятся на сроки от полугода до года. В Альфа-банке 80% вкладов приходятся на депозиты до года.

Банкиры уверены, что устойчивый тренд на сберегательную модель поведения сохранится как минимум до конца 2024 года. «Ключевая ставка остается высокой, а значит, и проценты по вкладам очень привлекательные»,— считает директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков. В ВТБ ожидают, что в ноябре портфель срочных депозитов физлиц обновит рекорд прошлого месяца и вырастет примерно на 330 млрд руб., дойдя до отметки 9,6 трлн руб. Тем более что, по данным ЦБ, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 21,55% годовых, установив новый исторический максимум. В первой декаде марта 2022 года средняя максимальная ставка составляла «всего» 20,51% годовых.

Эксперты отмечают, что переток средств в октябре между различными банками если и был, то минимальный. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, в значительной части это новые деньги, приходящие в систему. «Во многих случаях они высвобождаются из других инвестиций, которые проигрывают депозитам при текущих ставках,— фондовых инструментов, недвижимости»,— пояснил он. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что приток средств в банки происходит в результате происходящих зарплатных и социальных выплат и одновременного роста доходов в номинальном выражении. Согласно последним данным Росстата, средняя зарплата в РФ в августе достигла 82,2 тыс. руб., на 17,4% превысив прошлогодний показатель.

По мнению экспертов, крупные банки вынуждены держать высокие ставки по вкладам и не только из-за конкуренции между собой. Как пояснила директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова, привлечения депозитов физических лиц для системно значимых банков являются средством регулирования расчетных значений нормативов ликвидности (см. “Ъ” от 11 ноября). Однако такая процентная политика банков может отрицательно сказаться на их прибыли. По оценке Юрия Беликова, чистая процентная маржа крупных банков продолжит сокращаться не только из-за роста стоимости фондирования, но и из-за замедления кредитования в целом. «Чистая прибыль банков в следующем году будет меньше, чем в 2024 и 2023 годах, а причины этого — замедление кредитования, рост стоимости фондирования и вероятный рост начислений резервов, а также потерь по кредитному риску»,— уверен он.

Максим Буйлов