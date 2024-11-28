В Тюмени объявили первую степень опасности из-за загрязненного воздуха

В Тюмени объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха вредными примесями, сообщили в Оби-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виды Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В период с 21:00 28 ноября до 11:00 29 ноября ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

По данным швейцарской организации по мониторингу воздуха IQAir, в атмосфере города концентрация вредных веществ превысила уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 3,8 раз.

Однако в областном Роспотребнадзоре заявили, что 28 ноября в воздухе превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не установлено.

Напомним, ранее в Свердловской области объявили первую степень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ксения Тарских