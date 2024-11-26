В Свердловской области смог продержится до конца ноября

В Свердловской области объявлена первая степень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщил в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным синоптиков, до 30 ноября в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Согласно данным Уральского Гидрометцентра, в Екатеринбурге 27 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха днем составит 0°...-2°, ночью будет -6°...-8°. 28 ноября в уральской столице также осадков не ожидается, малооблачно, днем температура воздуха составит -1°...-3°, ночью опустится до -7°...-9°. 29 ноября в Екатеринбурге будет также малооблачно, температура днем – -2°...-4°, ночью -7°...-9°. Ветер во все дни будет неустойчивый и слабый.

В Свердловской области 27 ноября будет преимущественно без осадков, переменная облачность, в отдельных районах свердловской области изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -5°...-10°, днем – -2°...+3°. 28 ноября в Свердловской области температура воздуха ночью -6°...-11°, днем 0°...-5°. 29 ноября в области температура воздуха ночью будет -7°...-12°, а днем -1°.. -6°. Ветер неустойчивый, слабый.

Валерия Шестопалова