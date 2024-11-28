Интернет замедлился в метро

Скорость мобильного интернета в метро снизилась впервые за четыре года. Об этом говорится в исследовании агентства Telecom Daily, с ним ознакомился Forbes. По сравнению с 2023 годом, скорость упала на 10% — с 95 Мбит/с до 85 Мбит/с в секунду. По словам аналитиков, в 2024-м операторы не обновляли сети, а трафик продолжал расти. В том числе и потому, что все меньше пассажиров используют Wi-Fi, доступный в подземке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на то, что скорость упала, ее все еще достаточно для привычных действий в интернете, отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков: «За последние три года произошло очень активное развитие компаний связи в столичном метро, что позволило выйти на очень высокие скорости — более 100 Мбит/с.

Сверху они достигают лишь 33 Мбит/с. Но трафик постепенно менялся, количество контента увеличивалось, и за счет объема скачанной информации скорость начала немного проседать. Но не стремительно, а лишь порядка 10%. Скоростных характеристик, которые мы смогли увидеть в Московском метрополитене, более чем достаточно для планомерной работы, в том числе и просмотра HD-контента.

Основная проблема операторов сейчас — отсутствие достаточного количества базовых станций. Потому что импортные компании ушли в 2022 году, а отечественные компании еще не пришли. Напомню, что они должны появиться только в 2025-2026 годах. Значительного расширения покрытия сейчас не предвидится. То есть идет планомерная работа, связанная с оптимизацией работы сети, так называемым рефармингом, когда убирают сети третьего поколения 3G, которые уже не нужны, и отдают эти частоты под четвертое поколение LTE».

Увеличить скорость интернета в метро можно с помощью сетей 5G, у операторов есть оборудование, но нет разрешения от регулятора, отметил аналитик, автор проекта abloud62 Алексей Бойко: «Если мы говорим про средние цифры, игроки рынка не провели те работы, которые нужно было сделать, чтобы успевать за ростом потребления трафика. Это влияет на снижение доступных абонентам скоростей. Пока что нельзя сказать, чтобы это сказывалось и на клиентском опыте. На него влияют не только скорости, но еще и связанность покрытия.

В этом плане тоже есть негативные изменения, но там также речь идет о небольшом проценте снижения. Понятно, что работать с сетями нужно постоянно. Это касается как постоянного перехода на более совершенное оборудование, так и добавления частотного ресурса. Мы, к сожалению, видим, что до сих пор не запущены сети 5G. Это результат политики регулятора. Операторы чисто технологически могли подключить их, особенно в метро, уже несколько лет назад».

Как рассказали Forbes в «Вымпелкоме», трафик в метро у компании вырос на 20% год к году. Похожего значения ждут и в МТС. У «Мегафона», по данным самой компании, трафик увеличился более чем на 130%. Там объяснили это маркетинговой активностью.

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Елена Иванова