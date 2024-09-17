Интернет набирает космическую скорость

Разработка российского аналога Starlink обойдется в 445 млрд руб. Инвестиции рассчитаны на ближайшие шесть лет, сообщает РБК со ссылкой на документацию проекта. К концу срока компания «Бюро 1440» планирует ввести в работу почти 300 спутников. А всего разработчикам предстоит создать 383 аппарата, в том числе несколько запасных на случай выхода техники из строя. Также потребуется провести 24 пуска ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В паспорте проекта указано, что к 2030 году доля домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету вырастет до 97%. В этом и заключается основная задача разработчиков, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Скоростные характеристики впечатляют. Нужно понимать, что фактически мы начинаем с нуля, у нас никогда не было низкоорбитальной спутниковой группировки, которая по смелым прикидкам должна появиться где-то в 2028 году.

Уже были новости относительно возможности обеспечения связью железной дороги, самолетов, которая у нас пропала после ухода иностранных компаний, их спутников. Ну, самое главное даже не это, а покрытие всех уголков Российской Федерации. То есть там, где сейчас нет ни сотовой, ни проводной связи, решить эту проблему не удается уже десятилетиями. С помощью спутниковой низкоорбитальной группировки это можно будет сделать.

Здесь две, наверное, составляющие. Если брать частные лица, скорее всего, это вопрос решения цифрового неравенства. Но есть же еще и отдаленные участки, где можно обеспечивать геологоразведочные работы, какие-то предприятия, и там нет сейчас доступа к интернету, телефонной связи. Конечно, здесь будет поддержка со стороны государства. Самой компании работать в этом направлении, когда это, по сути, решение государственных вопросов, не с руки».

В декабре прошлого года Пекин запустил свой первый экспериментальный интернет-спутник. Всего в рамках проекта Китай планирует вывести на орбиту около 13 тыс. аппаратов. Предполагается, что российские разработки в первую очередь будет финансировать сама компания «Бюро 1440». По предварительным данным, из государственного бюджета на проект будет выделено около 116 млрд руб.

Насколько реалистичны такие затраты? На этот вопрос “Ъ FM” ответил популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «Сумма составляет $4,5 млрд, это в принципе сравнимо с суммой, затрачиваемой на аналогичный международный проект OneWeb. Правильнее этот проект сравнивать именно с OneWeb, потому что масштабы похожи. У OneWeb предполагалось около 700 спутников запускать, здесь — около 300. У Starlink уже счет идет на тысячи.

Насчет перспектив, конечно, сейчас рано говорить, и деньги не выделены. Перед компанией стоят большие технологические вызовы, в частности, наладить практически серийное производство космических аппаратов, чего в России никто еще не делал. Компании нужны будут ракеты, а в России ракеты делает только "Роскосмос". С одной стороны, сотрудничество неизбежно, с другой стороны, точно так же неизбежна и конкуренция. Потому что проект "Роскосмоса" "Сфера" предполагает практически те же самые задачи, конкурируя фактически и за бюджетные средства, и за средства запуска, и в конечном счете за потребителей на Земле.

Как будет развиваться ситуация, сложно сказать. Бюджет убедительный, похож на правду. Во всем остальном еще очень много неизвестности. Поставки электронной компонентной базы — это очень сложно, налаживание потокового производства тоже, опять же, нужно обеспечить кадрами всех. Скорее всего, к 2030 году в полном масштабе это еще не будет сделано».

Частная космическая компания «Бюро 1440» была основана в 2020 году. Данные о владельцах и финансовых показателях организации не раскрываются. В 2021 году сообщалось, что 15% компании купил ВТБ, вложив 2 млрд руб. В прошлом году «Бюро 1440» успешно провело первые тестовые запуски спутников «Рассвет».

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Ульяна Горелова