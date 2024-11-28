Осужденному на 7 лет экс-мундепу Горинову запросили 3,5 года по второму делу

На стадии прений во 2-м Западном окружном военном суде гособвинение запросило назначить бывшему муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Он обвиняется в оправдании терроризма. В 2022 году политик получил 7 лет по делу о распространение заведомо ложной информации об армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О возбуждении нового дела сам Алексей Горинов сообщил в октябре 2023 года. Согласно озвученным на заседании материалам дела, находясь в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, Горинов в беседах с другими заключенными якобы оправдывал украинские удары по Крымскому мосту и полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Обвинение приводит две фразы из разговора бывшего мундепа с сокамерниками. Говоря про удары по Крымскому мосту тот произнес: «ну взорвали — и что? Война идет». Вторую фразу Алексей Горинов произнес, когда его сокамерник назвал полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) нечистью. «Какая это нечисть? Это Вооруженные силы»,— ответил его бывший мундеп. В этих двух фразах обвинение усмотрело оправдание терроризма.

Алексей Горинов утверждает, что заключенные, с которыми он общался, сотрудничали с администрацией колонии и носили на себе записывающее устройство. Сторона обвинение и сами заключенные это отрицают. Завтра, 28 ноября, состоится заседание суда, на котором заслушают сторону защиты.

В июле 2022 года суд в Москве 62-летнего на тот момент Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима по делу о военных фейках. На одном из заседаний муниципальных депутатов он призывал бросить все усилия на то, чтобы остановить спецоперацию на Украине.

Подробнее о первом сроке Алексея Горинова — в материале «Приговор о фейках подкрепили политической ненавистью».