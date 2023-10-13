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Коммерсантъ FM
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Против бывшего мундепа Горинова возбуждено дело об оправдании терроризма

В отношении бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает срок по делу о военных фейках, возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале экс-депутата.

Алексей Горинов

Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, не сообщается. Комментируя статью, по которой в отношении него завели дело, Горинов в письме из изолятора написал, что «всю свою жизнь был противником всякого насилия и агрессии». В связи с расследованием дела 5 октября он был доставлен в СИЗО-1 Владимира.

Мещанский суд Москвы 8 июля 2022 года приговорил 62-летнего Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). На одном из заседаний муниципальных депутатов он призывал бросить все усилия на то, чтобы остановить спецоперацию на Украине. Апелляция сократила срок Горинову на один месяц.

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