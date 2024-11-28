Путин: Европу опустили ниже плинтуса, она пляшет под дудку американцев

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны потеряли свою независимость. По его мнению, их политику сейчас диктует правительство США.

«Мне кажется, Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр, независимый, современный центр мировой политики, под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку"»,— сказал господин Путин на пресс-конференции в Астане. Запись была опубликована на сайте Кремля.

Он добавил, что у него временами складывается впечатление, будто высокопоставленные чиновники ФРГ «выполняют задания американских спецслужб», а не работают на благо собственной страны. «Такое впечатление, что если им скажут "мы вас повесим", у них будет один вопрос: "веревку нам самим приносить или вы нам выдадите?»,— заключил российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не несет ответственности за ухудшение отношений с Европой. По его мнению, это результат внутреннего состояния европейского истеблишмента и политики. Тем не менее он выразил надежду на восстановление отношений в будущем, так как обе стороны заинтересованы в этом.

Подробнее о визите Владимира Путина в Астану — в публикации «Ъ».