Путин: ATACMS дважды атаковали Россию после применения «Орешника»

Президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ дважды ударяли американскими ракетами ATACMS по Курской области после того, как российская армия применила баллистическую ракету «Орешник». Он сообщил, что удары нанесли минимальный ущерб.

Глава государства отметил сохраняющиеся риски дальнейших ракетных ударов по территориям РФ. Он подчеркнул, что удары западным оружием означают прямое вовлечение стран Запада в конфликт, так как они помогают ВСУ в использовании и наведении ракет. Господин Путин также заявил, что ВС РФ всегда будут отвечать на удары западным оружием.

«Мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении РФ. Как, когда и каким оружием — будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны»,— сказал президент на пресс-конференции.

Владимир Путин заявил во время саммита ОДКБ, что Минобороны рассматривает центры принятия решений в Киеве в качестве возможных целей для ударов «Орешником». Он также рассказал, что сегодня Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 БПЛА.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Астану — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».