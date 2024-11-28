Путин рассказал о массированных ударах ракетами и БПЛА по Украине

Сегодня ночью Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, рассказал Владимир Путин. Всего за последние два дня Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине. Российский президент отметил, что это стало ответом на «непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS».

«Мы видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом»,— сказал господин Путин на сессии ОДКБ в Астане.

Президент отметил, что именно перечисленные им ракетные системы использовались в последние два дня для ударов по Украине. По его словам, было поражено 17 целей — объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения.

Владимир Путин напомнил, что удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» также был нанесен по Украине в ответ на удары западным дальнобойным оружием по России. По его словам, что температура поражающих элементов у ракеты достигает 4 тыс. градусов. Мощь группового применения ракет российский президент сопоставил с ядерным оружием.

О том, как на Западе отреагировали на применение «Орешника»,— в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».