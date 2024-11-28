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Коммерсантъ FM
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Готовой еде не хватает мощностей

Чем рынок общепита привлекателен для инвесторов

В России не хватает производителей готовой еды. О дефиците пишут «Ведомости». По оценкам ритейлеров, почти две трети мощностей сосредоточены в Москве и Московской области. В 26 регионах работает либо по одному объекту, либо их нет вообще. При этом сам рынок готовой еды в ритейле продолжает стремительно расти. В «Инфолайн-Аналитике» ожидают, что по итогам 2024 года продажи вырастут на треть и составят 990 млрд руб. Но дефицит производителей тормозит рост. Если бы не он, объем рынка уже в этом году мог бы перешагнуть отметку в 1 трлн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

И это не единственное последствие, отмечает глава «Инфолайн-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Конечно, производственные мощности растут. Сейчас это, наверное, самый быстроразвивающийся, горячий и привлекательный для инвесторов рынок.

Доставка продуктов теряет позиции

Даже в условиях острейшего дефицита кадров и беспрецедентных вызовов, связанных со стоимостью импортного оборудования. Все это существенно ограничивает возможности наших производителей по расширению мощностей. И сейчас, когда высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, производители не успевают наращивать объемы производства, в связи с чем мы видим это ограничение, когда потенциально можно было бы продавать на десятки миллиардов больше.

Возникают некоторые проблемы с качеством. Есть и моменты, связанные с производством непосредственно в торговых объектах, где тоже есть большие сложности с персоналом. К сожалению, допускали ошибки и крупные производители, например, происшествие с "Кухней на районе" крайне негативно повлияло на динамику спроса. В летние месяцы из-за этой ситуации произошло замедление роста. Конечно, сейчас все принимают усилия, надзорные органы более внимательно начинают смотреть на эту ситуацию. И ритейлеры делают все возможное для того, чтобы и расширить предложения готовой еды в различных ценовых сегментах, и сделать так, чтобы эта продукция была максимально доступной».

Коллективный иск попал на «Кухню»

Сможет ли ритейл справиться с дефицитом производителей? Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская говорит, что у бизнеса есть несколько вариантов: «У ритейла есть понятные инструменты — свои собственные фабрики-кухни либо dark kitchen — таких у нас несколько. Если мы уже говорим про ингредиенты для всего этого, либо опять-таки про производство готовой еды, ритейлу придется выращивать этот рынок, причем с привлечением государства в виде Роскачества, Росстандарта и так далее. Находить таких производителей, посещать их, выдавать им стандарты, по которым они должны работать, шаг за шагом продвигать, если необходимо, обучать и таким образом обеспечивать себе рынок поставок.

Если раньше мы думали про автоматизацию, искусственный интеллект и все прочее с точки зрения экономии ресурсов, говорили, что повышаем производительность, то сейчас в силу того, что и нанимать уже становится некого, даже формат бизнес-кейсов на просчет такого рода вещей изменился.

Нет людей, поэтому без автоматизации никуда не деться».

Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова считает, что решить проблему отчасти может сотрудничество с общепитом. Правда, в этом случае придется перестраивать бизнес-процессы, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Существует большое количество предприятий, производящих еду, это рестораны и кафе. Есть малый, средний бизнес, есть ресторанные сети. И сотрудничество с такими сетями может частично закрыть потребности ритейлеров.

Тут, конечно, есть несколько проблем. Например, контроль: производство готовой еды — сложная тема, и попытки снизить себестоимость иногда приводят к несоблюдению гигиены и таким случаям, о которых мы недавно все слышали.

Ритейлеры, конечно, привыкли работать с крупными поставщиками, не всегда еще умеют хорошо работать с малым и средним бизнесом, им нужны новые компетенции, как управлять этим процессом».

По данным недавнего опроса «Ромир», больше трети россиян покупают для завтрака готовую еду хотя бы раз в неделю. Около 5% делают это каждый день.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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