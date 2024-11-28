Патриарх Кирилл: замалчивание проблем с мигрантами создает угрозу русскому миру

Непропорциональное замещение коренного населения России мигрантами ведет к социальному недовольству и может стать причиной культурного дисбаланса в стране, счел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, замалчивание этих проблем несет «угрозу русскому миру».

«Позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями якобы для снижения общественной напряженности, ведет к обратному, к социальному недовольству, и является значительной угрозой русскому миру»,— подчеркнул глава РПЦ на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), его слова передает «РИА Новости».

Патриарх отметил, что мигрантов не оставляют без внимания экстремистские группировки, включая проповедующие идеи радикального исламизма. Он также рассказал о негативной реакции ряда мусульманских общин на его позицию по этому вопросу.

«Меня это огорчило, потому что речь идет не о желании церкви ограничить мусульманское присутствие в России. Речь идет о межрелигиозной теме — речь идет о будущем нашего государства, о том, что будет с Россией в будущем, и в том числе о судьбе русского народа. Как же церковь может об этом не говорить?»,— сказал патриарх Кирилл.

27 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости жесткого контроля въезда и перемещения мигрантов в России. Для этого в аэропортах Москвы с 1 декабря начнется эксперимент по фотографированию и сбору отпечатков пальцев прибывающих иностранцев.

Подробнее о миграционной политике в России — в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».