Медведев заявил о необходимости жесткого контроля въезда и перемещения мигрантов

На всех пунктах пропускного транспортного узла Москвы в 2025 году должны ввести цифровой профиль иностранного гражданина, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, государству необходимо четко отслеживать въезд мигрантов и их дальнейшее перемещение по стране. Для этого, напомнил он, с 1 декабря в аэропортах Москвы начнется эксперимент по фотографированию и сбору отпечатков пальцев прибывающих иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Соцсети Дмитрия Медведева Дмитрий Медведев

Фото: Соцсети Дмитрия Медведева

«Мы должны понимать, кто к нам приезжает, что это за люди. И у нас должна быть единая база работы с каждым въезжающим в нашу страну. Цель, понятно,— идентифицировать всех приезжих и создать надежную систему контроля»,— сказал господин Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики. Видео со своей речью он опубликовал у себя во «ВКонтакте».

Зампред Совбеза подчеркнул, что никаких исключений в контроле за мигрантами быть не должно. Для этого государству следует применить самые современные из доступных технологий, заключил он.

В Минцифры ранее поясняли, что эксперимент в московских аэропортах планируется провести в два этапа. На первом биометрию обяжут сдавать всех прибывающих в РФ иностранцев, кроме граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и членов их семей, «сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России». На втором этапе для безвизового въезда иностранцам придется сдавать биометрию заранее. Для этого они должны будут использовать специальное приложение для смартфонов.

Подробнее о миграционной политике в России — в материале «Вопросы языкосдания».