Путин: армию России ничто не остановит

Президент Владимир Путин заявил, что поставки Украине даже самого современного оружия не изменят ситуацию на фронте. Российские военнослужащие, по словам главы государства, воюют за родину, а значит, «ничто их не остановит».

«У нас в армии люди разных национальностей. Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед. И ничто их не остановит»,— сказал господин Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

В ходе выступления российский президент рассказал, что в стране начали серийное производство новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Ее массированное применение он назвал сопоставимым с ударом ядерным оружием. Владимир Путин не исключил, что российские военные могут нанести удары по «центрам принятия решений в Киеве».

Впервые Минобороны РФ применило «Орешник» 21 ноября, целью стал украинский завод «Южмаш».

Подробности — в материале «Ъ» «День "Орешника"».