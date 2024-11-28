Расследование инцидента с Ан-2 в Салавате может быть продлено

С разрешения Росавиации может быть продлен срок расследования «серьезного авиационного инцидента с самолетом Ан-2», который во время аэрофотосъемки над Салаватом был обстрелян с земли, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Приволжского территориального управления Росавиации. Согласно Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, срок расследования не должен превышать десяти суток. «В настоящее время в рамках расследования проводится сбор и анализ информации по вышеуказанному авиационному событию»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечером 26 ноября в Салавате самолет Ан-2 авиакомпании «Русавиа», выполнявший аэрофотосъемку, обстреляли с земли. По-видимому, в темноте его приняли за украинский БПЛА. На борту находились три человека — два пилота и оператор аэрофотосъемки, имелось разрешение на полет. Пролетая над городом, самолет попал под обстрел. Командир экипажа доложил об этом диспетчерам и вернулся в Уфу. В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно приземлился в расположенной в 150 км Уфе.

Майя Иванова