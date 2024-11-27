Ан-2 не за того приняли

Вечером 26 ноября в Салавате самолет Ан-2 авиакомпании «Русавиа», выполнявший аэрофотосъемку, попал под обстрел с земли. Судя по всему, в темноте его приняли за украинский БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно приземлился в расположенной в 150 км Уфе. Приволжское территориальное управление Росавиации начало расследование инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вчера, около 22:30 по местному времени самолет Ан-2 (RА-40935) авиакомпании «Русавиа» попал под обстрел в районе Салавата. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», «кукурузник» вылетел по маршруту Уфа — Салават — Уфа для аэрофотосъемки. У экипажа, состоящего из двух пилотов и одного оператора, имелось разрешение на полет. Во время полета у воздушного судна были включены бортовые аэронавигационные огни.

Пролетая над городом, самолет попал под обстрел. Командир экипажа доложил об этом диспетчерам и вернулся в Уфу.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу Салавата поступило множество звонков о том, что над городом предположительно летает БПЛА. На самом деле это был запланированный полет самолета ООО «АкРусавиа», который благополучно приземлился в аэропорту Уфы»,— сообщил в соцсетях начальник управления по делам ГО и ЧС Салавата Радик Муратов.

В республиканских и салаватских Telegram-каналах вчера вечером были опубликованы видеоролики, на которых было видно летящее на небольшой высоте некое воздушное судно, по которому с земли велась стрельба. В городе в это время звучал сигнал воздушной тревоги.

Приволжское территориальное управление Росавиации начало расследование происшествия. На письменный запрос «Ъ-Уфа» в ведомстве получить оперативный комментарий не удалось.

Авиакомпания «Русавиа», по данным «СПАРК-Интерфакса», существует с июля 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Дмитрий Торопов, бывший руководитель авиакомпаний «Ютэйр-Уфа» и «Лайт эйр» (обе ликвидированы). Авиакомпания, в частности, специализируется на авиапатрулировании лесов, организации воздушных тренировок. Действующих госконтрактов, согласно «СПАРК-Интерфаксу», у нее нет. В 2023 году при выручке 133,3 млн руб. чистая прибыль «Русавиа» составила 10,1 млн руб.

Дмитрий Торопов от комментариев отказался.

В этом году Башкирия дважды становилась объектом атаки БПЛА. 9 мая летательный аппарат атаковал «Газпром нефтехим Салават». В результате инцидента было незначительно повреждено здание насосной станции. «Организованно сработала круговая система защиты противодроновыми инструментами и выставлены необходимые посты»,— заявлял тогда глава Башкирии Радий Хабиров.

В конце октября три беспилотника прилетели на предприятия топливно-энергетического комплекса в Уфе. «Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне»,— констатировал глава региона.

Ранее в Башкирии была сформирована комбинированная система обороны «от возможных подобных нападений, включающая в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», отмечал господин Хабиров после второго инцидента с БПЛА, не вдаваясь в детали.

Булат Баширов