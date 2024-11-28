Адвокату Дмитрию Талантову дали семь лет колонии за фейки об армии

Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова приговорили к семи годам колонии общего режима, передает специальный корреспондент «Ъ-Удмуртия» Дмитрий Соколов. Завьяловский райсуд Удмуртии признал адвоката виновным в «публичном распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ (п. «а», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) при проведении спецоперации и «возбуждении ненависти и вражды» к тем, кто поддерживает СВО (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Юрист вину не признал. Дмитрий Талантов получил известность в связи с делом экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Талантов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Талантов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дмитрий Талантов разместил пять постов в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и заблокирована) с резкой оценкой происходящего на Донбассе. Во время рассмотрения уголовного дела он заявлял, что не считает это преступлением, поскольку в сообщениях «фиксируются события» и отсутствуют признаки политической ненависти. Однако психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что информация в постах призвана разжигать враждебность к армии РФ и представителям власти.

Подробности — в материале «Дмитрия Талантова приняли в Завьяловском».

Евгений Щепелев, Ижевск