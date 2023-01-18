Дмитрия Талантова приняли в Завьяловском

В Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела в отношении президента адвокатской палаты региона Дмитрия Талантова, который ранее был защитником экс-спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Он обвиняется в распространении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована) фейков о действиях вооруженных сил РФ и в разжигании ненависти и вражды. Подсудимый в ходе заседания подтвердил факт размещения постов, однако виновным себя не считает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Талантов не считает, что, разместив посты о вооруженных силах, он совершил преступление

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Талантов не считает, что, разместив посты о вооруженных силах, он совершил преступление

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Завьяловском районном суде Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката Дмитрия Талантова, ранее являвшегося одним из основных защитников осужденного по обвинению в госизмене на 22 года журналиста Ивана Сафронова.

В самом начале защитник Дмитрия Талантова Павел Биянов просил сделать рассмотрение дела закрытым, так как на нем могут быть упомянуты сведения, связанные с делом Ивана Сафронова и составляющие гостайну. Сторона обвинения высказалась за открытый процесс, так как дело господина Сафронова не касается рассматриваемого обвинения, кроме того, ни у секретаря суда, ни у стороны обвинения нет доступа к гостайне. После перерыва судья решил, что процесс будет открытым, но на время оглашения информации, касающейся дела Ивана Сафронова, его закроют.

Как сообщил на заседании прокурор, в СКР считают, что Дмитрий Талантов распространял ложную информацию о действиях российской армии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована). Обвинение ему было предъявлено по п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3, а также ч. 2 ст. 282 УК РФ. По версии следствия, господин Талантов разместил пять постов, в которых выражал свое резкое мнение и давал оценку происходящего в Донбассе.

Все пять постов Дмитрия Талантова проверяла психолого-лингвистическая экспертиза. По результатам исследования она подтвердила, что информация в них призвана разжигать враждебность и ненависть не только к российской армии, но и представителям власти, включая президента.

Также в постах содержалась ложная информация о действиях ВС РФ на территории Украины, которая дискредитировала их и вводила в заблуждение неограниченный круг лиц, отметил прокурор.

Дмитрий Талантов заявил, что признает сам факт размещения постов, но не считает это преступлением: «Я просто считаю, что не совершил преступления. Я как признавал, так и признаю (факт публикации постов.— “Ъ”). Как не считал, так и не считаю. С этой позиции я не сверну». Он добавил, что ни в одном из его текстовых материалов, за которые его привлекают к уголовной ответственности, не содержалось никакой, в том числе заведомо ложной, информации об использовании ВС РФ на территории Украины. «Прокурор сейчас зачитал обвинительное заключение, но я не думаю, что кто-то хоть раз услышал: "российская армия", "российские солдаты сделали то, сделали это". Все, о чем там говорится,— о фиксации событий. Я фиксирую события в ряде постов, я говорю, откуда они. Например, цитирую выступление Зеленского в ООН»,— прокомментировал господин Талантов.

По словам подсудимого, публикации представляют собой отражение тех «гуманистических ценностей», которые он исповедует, в них отсутствуют признаки использования служебного положения и политическая ненависть.

«Мои публикации были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы совести, мысли, слова, поиска и распространения информации»,— добавил Дмитрий Талантов.

Сторона защиты подчеркнула, что Дмитрий Талантов в том числе обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о событиях в Буче, однако его посты были размещены на несколько часов раньше, чем Минобороны РФ дало официальные разъяснения. «Как я мог сделать заведомо ложные, дискредитирующие заявления, которые не соответствуют сведениям Минобороны, если их еще не опубликовали? Там же время указано. Как это понимать?» — недоумевал Дмитрий Талантов.

Адвокат и обвиняемый сказали, что будут представлены дополнительные доказательства невиновности. «Я глубоко убежден, что основанное на законе рассмотрение уголовного дела по моему обвинению должно закончиться вынесением оправдательного приговора»,— заключил господин Талантов.

Кроме того, сторона защиты просила суд изменить меру пресечения Дмитрию Талантову с содержания под стражей на домашний арест из-за наличия у него заболеваний. Суд ходатайство отклонил.

Татьяна Колегова, Ижевск