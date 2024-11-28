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Сочинца задержали за фиктивную постановку на учет 14 иностранцев

В Сочи 54-летнего местного жителя задержали по подозрению в фиктивной постановке на учет 14 иностранных граждан. Фактически приезжие у сочинца не проживали, заявили в пресс-службе городского УВД.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Фиктивную постановку на миграционный учет полицейские выявили при проверке граждан, прибывших в наш город из стран ближнего зарубежья»,— уточнили в полиции.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему вменяют ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

В сентябре, как сообщал «Ъ-Сочи», на курорте задержали 31-летнюю местную жительницу, которая зарегистрировала в своей квартире 32 приезжих. В отношении местной жительницы возбудили аналогичное уголовное дело.

Вячеслав Рыжков

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