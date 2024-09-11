Сочинка прописала у себя в квартире 32 иностранцев
В Сочи 31-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире 32 приезжих. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
Правоохранительные органы начали расследование после получения информации о подозрительной регистрации. В результате оперативных мероприятий установили, что все прописанные иностранцы фактически не находились в квартире сочинки.
В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России). Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Сочи проверили стройку курорта на наличие нелегальных рабочих. Для постановки на фото и дактоучет в полицию доставили 99 иностранцев.