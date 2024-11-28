Госсовет Татарстана обратился к Вячеславу Володину по вопросу муниципальной реформы

Госсовет Татарстана обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по вопросу законопроекта «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Об этом на заседании Госсовета рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Решения, которые принимает Госдума, — это же система управления государством. Кто им дал такое право: не спросить у населения?» — заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана сообщил, что республика не против, если кому-то дадут право создавать одноуровневую систему управления. По его мнению, «одним шаблоном» Россией управлять нельзя. Раис Татарстана рассказал, что сейчас у страны один враг и надо работать на благо победы.

«Страна должна быть единой. На ровном месте сейчас страна будет спорить, какая система правильная. Это стыд и позор»,— сообщил Рустам Минниханов

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений.

На заседании сообщили, что Госдума отклонила большинство поправок Госсовета Татарстана, предложенных к законопроекту.

Диана Соловьёва