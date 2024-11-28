Госдума отменила большинство поправок Татарстана к муниципальной реформе

Государственная Дума России отменила большинство поправок Госсовета Татарстана, предложенных к законопроекту «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Об этом на заседании Госсовета заявил депутат КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Большинство из них (поправок) отменено. Товарищи, где аргументация, на каком основании?» — заявил Хафиз Миргалимов.

В Татарстане подготовили 54 дополнений к законопроекту. Из них 25 направлены на поддержку двухуровневого управления местных органов власти, прежде всего поселений.

«Наша партия за подписью Геннадия Зюганова прислала письмо в адрес главы Республики Татарстан. Мы не поддерживаем одноуровневую организацию власти. Это не содействует той задаче, которая сейчас выработана в республике и некоторых других регионах»,— сообщил депутат КПРФ.

Законопроект предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что из-за позиции Татарстана Госдума РФ решила продлить переход на одноуровневую систему местного самоуправления до 1 февраля 2035 года.

Диана Соловьёва