Почти 20% школьников-мигрантов провалили тест на знание русского языка

По итогам тестирования детей-мигрантов на знание русского языка, которое проводилось в октябре в российских школах, более 58% иностранных учащихся успешно сдали тест. У более 23% выявили трудности в обучении, а 18% плохо или совсем не знают русский язык, сообщила РБК начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова.

Госпожа Габдраманова руководит проектом по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации иностранных граждан, обучающихся в школах. Она рассказала, что мониторинг проводился по инициативе Минпросвещения. Всего языковую диагностику прошло 154,8 тыс. детей иностранных граждан (74,4% от общего числа учащихся детей-мигрантов).

Согласно методическим рекомендациям (.pdf), прошедших тестирование учеников соотносят с одной из трех групп: владеющих русским языком на элементарном уровне или не владеющих им вовсе (А0); требующих языковой поддержки при обучении на русском языке (А2-В1) и детей, владеющих языком на условно продвинутом уровне (В1+). Максимальное число баллов зависит от того, в каком классе проводится тестирование: например, ученик пятого класса может получить до 76 баллов. При этом для получения продвинутого уровня знания потребуется не менее 54 баллов, для базового уровня — 26 баллов.

25 ноября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий прием в школы детей-мигрантов, не владеющих русским языком. Председатель думы Вячеслав Володин сообщил, что профильный комитет рассмотрит документ 9 декабря. Первое чтение законопроекта пройдет 10 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».