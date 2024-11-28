Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подозреваемого в убийстве красноярской школьницы в хлеву арестовали на 2 месяца

Ужурский районный суд Красноярска отправил под арест арестовал подозреваемого в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемый в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в хлеву

Подозреваемый в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в хлеву

Фото: Следственный комитет России

Подозреваемый в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в хлеву

Фото: Следственный комитет России

Тело 17-летней школьницы Милены, растерзанное свиньями, нашли в хлеву 23 ноября. Предполагалось, что девушка погибла в результате несчастного случая, но следствие установило, что перед смертью мужчина ударил ее бревном по голове. Изначально СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), позднее — об убийстве с особой жестокостью (п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал ранее СКР, речь идет о скотнике АО «Андроновский», где отец погибшей школьницы работал управляющим. Двое мужчин регулярно конфликтовали. Из мести подозреваемый решил забить скот начальника. Он пьяный пришел в хлев, где в тот момент находилась Милена. Они поссорились, и фигурант ударил девушку несколько раз бревном по голове.

По данным СКР, подозреваемый в апреле 2003 года был судим на пять лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, в 2007 году он вышел по УДО. У него также есть две судимости за кражу. По статье об убийстве с особой жестокостью мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного.

Подробности — в материале «Ъ» «Среди свиней нашли человека».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...