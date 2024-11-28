Подозреваемого в убийстве красноярской школьницы в хлеву арестовали на 2 месяца

Ужурский районный суд Красноярска отправил под арест арестовал подозреваемого в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в хлеву

Фото: Следственный комитет России Подозреваемый в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в хлеву

Фото: Следственный комитет России

Тело 17-летней школьницы Милены, растерзанное свиньями, нашли в хлеву 23 ноября. Предполагалось, что девушка погибла в результате несчастного случая, но следствие установило, что перед смертью мужчина ударил ее бревном по голове. Изначально СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), позднее — об убийстве с особой жестокостью (п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал ранее СКР, речь идет о скотнике АО «Андроновский», где отец погибшей школьницы работал управляющим. Двое мужчин регулярно конфликтовали. Из мести подозреваемый решил забить скот начальника. Он пьяный пришел в хлев, где в тот момент находилась Милена. Они поссорились, и фигурант ударил девушку несколько раз бревном по голове.

По данным СКР, подозреваемый в апреле 2003 года был судим на пять лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, в 2007 году он вышел по УДО. У него также есть две судимости за кражу. По статье об убийстве с особой жестокостью мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного.

Подробности — в материале «Ъ» «Среди свиней нашли человека».