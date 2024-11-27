В Красноярском крае после гибели школьницы в хлеву возбудили дело об убийстве

В отношении жителя деревни Ушанка Красноярского края возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью после гибели 17-летней школьницы Милены. Ее тело, растерзанное свиньями, было обнаружено в хлеву. Изначально предполагалось, что девушка погибла в результате несчастного случая. Однако следствие установило, что перед смертью мужчина ударил ее бревном по голове.

По данным следствия, подозреваемый в убийстве работал скотником в АО «Андроновский». Отец погибшей девушки был управляющим на ферме, и двое мужчин регулярно конфликтовали, говорится в пресс-релизе СКР.

23 ноября подозреваемый, будучи в нетрезвом состоянии, решил из мести забить скот отца девушки. Когда он пришел к постройке с животными, то встретил там Милену, которая кормила скот. Они поссорились, и фигурант «ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове». Она потеряла сознание. После чего мужчина забрал с места происшествия телефон девушки и полено и сжег их в печи у себя дома.

По информации «Ъ-Сибирь», речь идет о 40-летнем Игоре Зыкове. Сразу после гибели школьницы СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Однако теперь мужчина стал фигурантом дела об убийстве с особой жестокостью (п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В настоящее время сотрудник АО «Андроновский» задержан. В ходе допроса он полностью признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Подробности — в материале «Ъ» «Среди свиней нашли человека».