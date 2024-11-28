Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом в Мар-а-Лаго

Советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Миллер подтвердил, что основатель корпорации Meta (деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг встретился с будущим главой государства в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По словам советника, глава компании «выразил свое желание быть сторонником и участником перемен», которые несет господин Трамп.

«У Марка, очевидно, есть свои интересы: у него своя компания и свои планы. Но он ясно дал понять, что хочет поддержать национальное обновление Америки под руководством Трампа»,— сказал господин Миллер в эфире телеканала Fox News.

Politico сообщило со ссылкой на заявление представителя Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена), что господин Цукерберг в резиденции также встретился с членами будущей администрации Белого дома. По его словам, бизнесмен был «благодарен» господину Трампу за приглашение на ужин.

Дональд Трамп ранее выступал с критикой Марка Цукерберга. В своей книге «Спасти Америку» будущий президент обвинял бизнесмена в попытках вмешаться в выборы 2020 года и грозил ему тюрьмой. Сам основатель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) после июльской попытки покушения на республиканца заявил, что планирует проголосовать за господина Трампа на выборах.

О формировании команды избранного президента — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».