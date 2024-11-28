Телеканал SBS рассказал об отсутствии энтузиазма у Сеула продавать оружие Украине

Направленная президентом Украины Владимиром Зеленским в Южную Корею делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым попросила власти этой страны продать Киеву оружие, а не поставить его бесплатно. Однако, как сообщил южнокорейский телеканал SBS, в Сеуле отреагировали на это предложение без энтузиазма.

Источник журналистов рассказал, что речь шла о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Чхонгун» и о радиолокационных станциях (РЛС) для войск противовоздушной обороны и подразделений контрбатарейной борьбы. Кроме того, украинская делегация просила южнокорейские власти продать метательные заряды для 155-миллиметровых снарядов, «если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для Сеула» из-за того, что там негативно относятся к поставке летального оружия.

Отмечается, что несколько оборонных компаний получили от Украины предложение заключить контракты на покупку вооружений, но Министерство национальной обороны Республики Корея распорядилось воздержаться от самостоятельного общения с Киевом. SBS отметил, что по итогам анализа правительство пришло к выводу, что поставки оружия в регион конфликта с большой долей вероятности нарушают национальное законодательство.

Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. Решение источники агентства связали с необходимостью Южной Кореи учитывать позицию республиканца.

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