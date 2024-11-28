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Коммерсантъ FM
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Юрию Дудю грозит штраф до 50 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил 27 декабря датой рассмотрения материалов административного дела в отношении блогера Юрия Дудя (включен в реестр иноагентов), вновь обвиненного в нарушении закона об иноагентах. Блогера могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Юрий Дудь (включен в реестр иноагентов)

Юрий Дудь (включен в реестр иноагентов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрий Дудь (включен в реестр иноагентов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Судебное заседание по делу Дудя Ю. А. ... в 12:50 мск»,— сообщили ТАСС в суде. Уточняется, что дело в отношении Юрия Дудя возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

22 октября Верховный суд России отказал журналисту в рассмотрении гражданского иска к Минюсту. Блогер настаивал, что не получал от ведомства уведомления о включении в реестр иностранных агентов.

Юрий Дудь был признан иностранным агентом 15 апреля 2022 года. Как стало известно в суде, поводом стало отсутствие маркировки СМИ-иноагентов (The Insider и «Медуза») в трех его интервью, а также получение денег за рекламу на видеохостинге YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

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