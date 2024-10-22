ВС РФ не стал рассматривать жалобу Дудя на признание иноагентом

Верховный суд (ВС) России отказал журналисту Юрию Дудю (признан иностранным агентом) в рассмотрении гражданского иска к Минюсту, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он был подан из-за того, что журналиста не уведомили о включении в реестр иноагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (объявлен иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрий Дудь (объявлен иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрий Дудь пытался обжаловать решение Минюста о присвоении ему статуса иноагента в Лефортовском районном суде Москвы. Получив отказ, он подал апелляцию в Мосгорсуд, но решение оставили в силе. В октябре на Юрия Дудя составили протокол о нарушении закона об иноагентах. Суд вернул его прокуратуре для устранения недочетов.

Юрий Дудь был признан иностранным агентом 15 апреля 2022 года. Как стало известно в суде, поводом стало отсутствие маркировки СМИ-иноагентов (The Insider и «Медуза») в трех его интервью, а также получение денег за рекламу на YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.