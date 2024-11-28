Размер кредитов по семейной ипотеке предложили увеличить

На имя председателя правительства Михаила Мишустина направлено предложение увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Это следует из документа, который есть в распоряжении «Известий». Депутаты—авторы инициативы обратили внимание, что цены на недвижимость за шесть лет выросли, но размер кредита по семейной ипотеке остался неизменным с запуска льготной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметила группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым, госпрограмма жилищного кредитования «Семейная ипотека» доказала свою эффективность, но требует корректировки с учетом роста ключевой ставки Банка России, который спровоцировал подорожание недвижимости.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который также стал соавтором предложения, обратил внимание, что в настоящее время семьи с детьми также не могут выбрать себе квартиру подходящей площади, поскольку размер ипотечного кредита ограничен.

Законодатели предложили повысить максимальную сумму кредита на квартиры площадью свыше 60 кв. м. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 млн до 18 млн руб., для других регионов — с 6 млн до 9 млн руб. «В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, порядка 67% семей с детьми при наличии возможности приобрели бы именно такое жилье»,— говорится в обращении.

О последних тенденциях на рынке — в материале «Ъ» «Потребительское кредитование сжалось».