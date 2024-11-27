Потребительское кредитование сжалось

По опубликованным вчера предварительным данным Банка России, портфель необеспеченных потребительских кредитов в октябре сократился на 0,3% после роста на 0,7% в сентябре 2024 года — впервые с декабря 2023 года (см. график). Основные причины — повышение ставок вслед за ключевой ставкой и ужесточение макропруденциальной политики регулятора. Так, с начала сентября были повышены макронадбавки почти по всем необеспеченным ссудам. Кроме того, в четвертом квартале действуют более жесткие лимиты — заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80 может быть предоставлено не более 15% кредитов наличными (20% в третьем квартале), а с ПДН свыше 80 — не более 3% (5% в третьем квартале).

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На этом фоне в розничном портфеле доля проблемных кредитов выросла на 0,1 п. п. (до 4,3%), а в сегменте необеспеченных потребительских кредитов — на 0,2 п. п. (до 7,9%). Кроме того, вырос спрос на реструктуризации, признает ЦБ. «Это обусловлено постепенным вызреванием кредитов, выданных по высоким ставкам, а также ростом просрочек по кредитам наличными, выданным в том числе в первом полугодии 2024 года, когда банки активно кредитовали новых заемщиков без кредитной истории»,— объясняет регулятор.

Прирост автокредитования, по предварительным данным, значительно замедлился (до 1,9% в октябре с 5,2% в сентябре) — после повышения утилизационного сбора с октября. Для ограничения роста долговой нагрузки заемщиков и регулятивного арбитража с ноября повышены макропруденциальные надбавки для нецелевых потребительских кредитов с ПДН 50+ под залог автотранспортных средств, напоминает регулятор. Увеличение же выдачи ипотеки замедлилось до 0,7% в октябре после 0,9% в августе и сентябре. На господдержку пришлось примерно 70% всех выдач (порядка 250 млрд руб., что на 7% ниже, чем в сентябре).

В то же время корпоративный кредитный портфель за октябрь прибавил 1,9 трлн руб.— это исторический максимум прироста, отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». Более трети прироста, как и в предыдущие месяцы, обеспечили кредиты на финансирование инвестпроектов, крупные выдачи инвесткредитов пришлись на нефтехимию. За десять месяцев 2024 года все требования банковского сектора к компаниям (кредиты и облигации) выросли на 16,4% (12,8 трлн руб.) — в октябре ЦБ ждал, что по итогам года они вырастут на 17–20%.

Артем Чугунов