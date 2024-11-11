Компании разогрели ставки

Вслед за рекордами по ставкам на депозиты для населения максимумы обновляют и ставки для юридических лиц. Но несмотря на то, что доходность по длинным вкладам (от одного года до трех лет) уже превышает 22% годовых, компании предпочитают именно депозиты с коротким сроком — как правило, до 30 дней. Это связано со стремлением бизнеса сохранить гибкость в условиях нестабильной экономической ситуации и дорогого обслуживания своих долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам сентября ставки по депозитам юридических лиц обновили многолетние максимумы, следует из данных ЦБ, опубликованных в конце прошлой недели. Так, доходность по вкладам на сроки от одного до трех лет и от полугода до одного года составили 22,09% и 21,38% годовых соответственно, что стало наибольшим показателем с 2014 года.

Вместе с тем компании предпочитают не открывать вклады на такие длинные сроки. Доля депозитов сроком от одного до трех лет и от полугода до года в общем объеме размещения за месяц составила 0,18% и 0,41% соответственно. При этом в первом случае она никогда не превышала 1%, а во втором — 2%.

Большая часть средств юрлиц размещается на сроки до 30 дней — на них приходится более 90%.

В этом случае ставка выросла до 17,6% годовых, что на одиннадцатилетнем промежутке совпадает только с результатом марта 2022 года, следует из данных ЦБ.

По словам экспертов, юрлица размещают деньги на короткие сроки по нескольким причинам. В текущем контексте, по словам руководителя направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадия Шинина, играет роль большая экономическая неопределенность. Вспомним ситуацию год назад, когда аналитики говорили, что средняя ставка по 2024 году будет около 13%, так как в середине года ставки должны были снизиться, однако этого не произошло, и ставки продолжают расти, говорит он. Краткосрочные депозиты позволяют быстрее реагировать на изменения в экономике, обеспечивая ликвидность для оперативного управления финансами, поясняет президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Кроме того, высокие процентные ставки делают обслуживание долгов затруднительным. В такой ситуации размещение денег на длительный срок с риском потери процентного дохода в случае досрочного снятия средств может быть опрометчивым решением, как с точки зрения доходности, так и управления ликвидностью, считает Геннадий Шинин.

Компании стремятся к гибкости, так как дальнейшее повышение ключевой ставки может негативно повлиять на их финансовые планы и расходы, уточняет господин Фофанов. По его словам, также очевидно, что для юрлиц регулярно существует потребность в быстрой доступности средств для покрытия операционных расходов и непредвиденных трат.

В связи с этим попытки привлечь бизнес в длинные вклады не слишком эффективны.

Конечно, банкам хотелось бы получать средства юрлиц на максимально длительные сроки, но проблема в специфике управления ликвидностью у юрлиц, указывает член Совета по финансово промышленной и инвестиционной политике ТПП России Тимур Аитов. При росте ключевой ставки стоимость обслуживания кредитов юрлицом увеличивается, поэтому, чтобы гибко управлять своей ликвидностью, ему приходится изначально дробить депозиты на более «короткие» и «мелкие», чтобы в дальнейшем при изменении ключевой ставки переоформлять их на более выгодные условия, говорит он.

По мнению экспертов, текущая ситуация сохранится до конца года. Что касается сезонных бюджетных выплат в конце года, то они, скорее всего, действительно могут создать дополнительную ликвидность для банков, поскольку речь идет об очень больших суммах, что в свою очередь смягчит потребность банков привлекать новых вкладчиков и потенциально окажет стабилизирующее воздействие на ставки, считает господин Фофанов. Между тем, по его мнению, при сохранении тенденции дальнейшего роста ставки ЦБ в следующем году ситуация будет способствовать дальнейшему привлечению средств юрлиц, так как сезонные выплаты носят временный характер.

Ставки по депозитам бьют рекорды и для вкладов населения (см. “Ъ” от 5 ноября). В третью декаду октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года — 20,51% годовых. Опрошенные “Ъ” эксперты не исключали, что в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева, Максим Буйлов