Срочные вклады бьют рекорды

В сентябре был установлен рекорд по росту портфелей срочных вкладов, который впервые в этом году превысил 1,1 трлн руб. При этом концентрация этого показателя в трех крупнейших банках превысила 80%. Эксперты отмечают, что все это происходило на фоне ожидания роста ключевой ставки, которое подтвердилось в прошлую пятницу. А поскольку риторика ЦБ намекает на возможное продолжение этого роста, участники рынка прогнозируют в этом году рекордный объем вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным на прошлой неделе, в сентябре банки, у которых увеличились остатки на срочных депозитах физлиц, установили рекорд по росту портфеля вкладов — 1,1 трлн руб.

При этом количество банков, портфель вкладов которых увеличился, снизилось по сравнению с августом на 35 и составило 131 кредитную организацию. Более чем на 100 млрд руб. портфели вкладов выросли в сентябре у трех банков, более чем на 10 млрд руб.— еще у пяти, такая же картина наблюдалась и в августе. Но общее количество банков, у которых портфель срочных депозитов вырос на 1 млрд руб. и более, снизилось с 35 до 25.

В результате концентрация средств на срочных вкладах у первых трех банков по росту портфеля в сентябре превысила 80%, тогда как в августе на них приходилось чуть больше 75%, а в июле этот показатель едва перевалил за 70%.

При этом Сбербанк показал второй результат в этом году — средства на его срочных депозитах выросли на 536 млрд руб., больше его портфель вкладов прибавил только в июне — 646 млрд руб. Второй результат в этом году по увеличению портфеля депозитов в сентябре продемонстрировал и Альфа-банк — 128,6 млрд руб. Больший прирост у него был только в январе —154,7 млрд руб. ВТБ показал в сентябре не самый выдающийся результат для себя, нарастив портфель на 222,7 млрд руб. Среди банков, портфель которых вырос более чем на 10 млрд руб., оказались Т-банк, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и банк «Дом.РФ», но совокупный прирост их портфеля составил менее 150 млрд руб.

Эксперты отмечают, что сентябрьский рост привлечения средств населения проходил на фоне ожидания повышения ключевой ставки, которую в прошлую пятницу Банк России поднял сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых. Подобная динамика привлечения средств во вклады, по их мнению, будет наблюдаться и в остальные месяцы до конца года, поскольку ЦБ дал понять, что готов и в дальнейшем повышать ключевую ставку. В ВТБ отмечают, что многие игроки были готовы к обнародованному решению ЦБ и заранее корректировали условия по сберегательным продуктам. «Но мы ожидаем, что после повышения ключевой ставки банки продолжат улучшать условия по привлеченным средствам, а эффект от нового притока средств на депозиты мы увидим уже в начале ноября, пик же традиционно придется на декабрь: конец года — время бонусов и премий, которые население размещает на депозиты»,— указали в ВТБ. При этом в банке предполагают, что максимальные ставки по вкладам с большой вероятностью превысят 23%. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, ориентируясь на жесткую риторику ЦБ, предполагает, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит их привлекательность.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 25 октября: «Мы не видим никаких рисков для устойчивости банков. Банки прекрасно понимают: если депозиты становятся дороже и кредиты они могут предлагать только по высоким ставкам, спрос на эти кредиты будет снижаться».

Изменения тренда на рост ключевой ставки, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, стоит ждать не ранее второй половины следующего года. «Сокращение дисбаланса между спросом и предложением может создать предпосылки для перехода к постепенному снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года»,— говорит он. По оценкам ВТБ, в целом рынок привлечения средств физлиц в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн руб., увеличившись на 27% против 23% в 2023 году.

Однако в будущем есть предпосылки для сокращения темпов привлечения вкладов банками. Руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что принципиальные изменения тенденций на рынке вкладов маловероятны, пока денежно-кредитная политика Банка России остается жесткой. Тем не менее он обращает внимание на то, что повышение ключевой ставки проходит на фоне роста цен, который не позволяет населению перейти к сберегательной модели. «Средства, ранее накопленные в наличной форме, по мере роста ставки могут быть менее чувствительны к повышению доходности по вкладам, в то же время именно эти средства сыграли основную роль в притоке вкладов в августе»,— говорит Валерий Пивень. При этом вероятное торможение роста кредитования может стать фактором отказа банков от дальнейшей борьбы за вкладчиков, поскольку потребность в новых деньгах будет снижаться, заключает эксперт.

Максим Буйлов