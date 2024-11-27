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Коммерсантъ FM
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Власти сравнили ядерную мощность «Орешника» с «45 Хиросимами»

Российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн, сообщает правительственный ресурс «Объясняем.рф» в Telegram. В ядерном варианте ракета может переносить заряды, эквивалентные 45 атомным взрывам в Хиросиме.

В материале про «Орешник» говорится, что с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе ракета долетит за 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут. До базы противоракетной обороны США в польском Редзиково — за 11 минут.

Максимальная дальность поражения «Орешника» — 5,5 тыс. км. Ракета развивает скорость до 10 махов (12 380 км/ч) и может нести боевую часть массой до 1,5 т.

«Орешник» испытали в боевых условиях на Украине утром 21 ноября. Президент Владимир Путин говорил, что такого вооружения пока нет ни у одной страны в мире. Разработчики комплекса, по его словам, будут представлены к государственным наградам.

Подробнее о новой ракетной системе — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».

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