В Бутырской тюрьме отслужили литургию для осужденных на пожизненное лишение свободы

В храме Покрова Пресвятой Богородицы при СИЗО-2 главного управления ФСИН по Москве (Бутырская тюрьма) совершена божественная литургия, на которой присутствовали осужденные на пожизненное лишение свободы. Литургию для осужденных совершил руководитель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иерей Кирилл Марковский во время литургии

Фото: Светлана Гамершмидт Иерей Кирилл Марковский во время литургии

Фото: Светлана Гамершмидт

«Покровский храм в СИЗО-2 является единственным в России тюремным храмом, в котором регулярно совершается литургия для осужденных к пожизненному заключению»,— рассказали «Ъ» в Синодальном отделе по тюремному служению.

По словам иерея Кирилла Марковского, «для некоторых пожизненно заключенных это первая и, возможно, последняя литургия в жизни»: «Там, где они отбывают наказание, есть только молитвенные комнаты, в которых священник совершает для них таинства исповеди и причащения. Возможности присутствовать на литургии у осужденных к пожизненному заключению нет, в том числе и из соображений безопасности. Между тем именно осужденные к пожизненному лишению свободы, лишенные всех земных благ, практически без надежды когда-либо оказаться на свободе, наиболее остро нуждаются в духовной помощи. Наш пастырский долг — помочь обрести веру и прийти к покаянию даже тем, кто совершил страшные преступления, тем более что эти люди нередко сами обращаются к нам за помощью. Я знаю осужденных, которые действительно глубоко раскаялись в соделанном, живут духовной жизнью и приносят Господу плоды покаяния в продолжение своего пожизненного заключения».

Семеро осужденных на пожизненное лишение свободы, присутствовавших на богослужении сегодня, 27 ноября, исповедались и причастились, некоторые — впервые в жизни. По окончании литургии иерей Кирилл обратился к осужденным с проповедью, а затем подарил каждому из них книгу «Испытание тюрьмой и как его преодолеть. В помощь заключенным и их родственникам».

Павел Коробов