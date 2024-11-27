Безработица обновила исторический минимум на уровне 2,3%

В октябре уровень безработицы населения в пятый раз за год обновил исторический минимум, составив 2,3% без учета фактора сезонности, следует из ежемесячного доклада Росстата о социально-экономическом положении России. В прошлом месяце уровень безработицы стал самым высоким с 1991 года.

Из материалов Росстата следует, что в октябре как безработные классифицировались 1,8 млн граждан в возрасте от 15 лет и старше. Средняя продолжительность поиска работы у женщин составила 5,3 месяца, у мужчин — 5,1 месяца.

Доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, составила 30,4%, снизившись по сравнению с сентябрем на 2,3 процентного пункта. В состоянии застойной безработицы (искали работу больше года) находились 12,3% от общего числа безработных. В городской местности доля таких граждан составила 10,3%, в сельской — 15,7%.

Для поиска работы 25% безработных использовали обращение в органы службы занятости населения, 69,4% искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых.

28 октября президент Владимир Путин говорил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне 2,4% третий месяц подряд. Тогда же он сообщил, что безработица среди молодежи до 25 лет сокращается и составляет 9%.

Подробнее о ситуации на российском рынке труда — в материале «Труд платежом красен».