Путин предупредил о грядущем дефиците кадров на рынке труда

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, заявил, что рынок труда в стране в ближайшее время, по прогнозам экспертов, будет испытывать дефицит кадров. Он призвал госслужащих и бизнес учитывать эти прогнозы при планировании шагов в развитии экономики и социальной сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (в центре) на внеочередном съезде ФНПР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (в центре) на внеочередном съезде ФНПР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По прогнозам экспертов, в ближайшее время экономика России … будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Эти объективные тенденции обязательно нужно будет учитывать. Соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства назвал кадровый потенциал «безусловной ценностью». Он добавил, что эту сферу нужно беречь и укреплять, а также вкладывать в нее ресурсы и инвестиции.

По словам Владимира Путина, экономике России остро не хватает специалистов рабочих профессий. Как уточнил президент, для повышения престижа и популярности этих направлений власти продолжат налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями.

Вчера, 28 октября, Владимир Путин заявил, что безработица в России третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне в 2,4%. Он добавил, что уровень безработицы среди молодежи до 25 лет продолжает сокращаться и составляет менее 9%. В августе премьер-министр Михаил Мишустин оценивал нехватку кадров в период до 2030 года в 1,7 млн человек.

О ситуации на рынке труда — в тексте «Ъ» «Пусть меня научат».