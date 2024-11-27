Bloomberg: Европу ждет самая холодная с начала конфликта на Украине зима

Европейские страны ожидает самая холодная зима за последние несколько лет, пишет Bloomberg. Из-за холодов вырастут цены на газ и электроэнергию, предполагает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Согласно прогнозам синоптиков, в среднем температура в европейских странах в зимний период будет выше сезонной нормы, как и в предыдущие пару лет. При этом низкие температуры ожидаются в Южной Европе, в том числе в Италии. Из-за этого потребность в отоплении достигнет самого высокого уровня с начала конфликта на Украине, отмечается в материале.

Одной из проблем также может стать вероятное прекращение поставок российского газа через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите. Согласно публикации, эскалация боевых действий между Россией и Украиной также увеличивает энергетические риски для Европы.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что стремительно истощающиеся запасы газа и ожидаемое сокращение поставок Россией создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. Источник агентства Reuters говорил, что, согласно внутреннему плану «Газпрома» на 2025 год, корпорация не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину. Однако, сообщал собеседник агентства, этот план еще не одобрен высшим руководством.

О поставках газа в Европу — в материале «Ъ» «Украину затягивают в трубные переговоры».