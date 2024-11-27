Мебель ждут из-за границы

Российские мебельщики снова заявили о повышении цен. Себестоимость локальной продукции уже в первом квартале может вырасти на 10-15%. Примерно тот же эффект ощутят потребители. Среди ключевых факторов подорожания, по данным компании Monze, дорогая фурнитура, корорая поставляется из-за границы. Отечественная мебель, как утверждают собеседники “Ъ FM”, конкурирует уже с европейскими марками, но не дотягивает по качеству. При этом состоятельные клиенты по-прежнему заказывают импортную и ждут ее до года. Как европейские фабрики теперь работают с Россией? И сколько стоит меблировка в премиум- и люкс-сегментах? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Иностранной мебели в России стало больше. Только за 2023 год объем импорта вырос на 21%, превысив $1,5 млрд. Белоруссия и Китай закрывают масс-маркет, а вот производители из недружественных стран — премиум- и люкс-сегмент. Основные поставщики — Италия и Германия. На них, как посчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, приходится 15% рынка. В денежном выражении — более $225 млн. И такой расклад не нравится локальным компаниям, они уже не раз обращались в Минпромторг с просьбой запретить поставки и тем самым нарастить долю отечественных товаров. Но министерство предложило предоставить весомые аргументы. Их, видимо, пока не нашлось.

Да и состоятельные клиенты не готовы менять предпочтения, несмотря на курс валют, подчеркивает гендиректор архитектурно-дизайнерское бюро TeleportNewGeneration, владелец салонов мебели Михаил Авилов: «Мы привязаны к европейской валюте, и цены в евро меняются незначительно. Иногда два раза в год идет поправка на инфляцию не больше 3-5%. В премиальном сегменте никто никогда на складах ничего не держит, это индивидуальное изготовление, как правило, два-четыре месяца. Бывает и по полгода, если много ручной работы, какие-то инкрустации.

Партнеров, которые отказываются работать с Россией, единицы, а все остальные 95-98% как сотрудничали, так и продолжают — Италия, Испания, Германия».

Мебельные салоны, которые работают с европейским поставщиками, теперь все чаще пишут ценник в евро, иногда под запрос клиента. Ведь если перевести в рубли, итальянские диваны уже стоят дороже китайских машин. Но бюджеты при этом не уменьшились, как и число самих поставщиков, замечает интерьерный дизайнер Владимир Кот: «Состоятельные люди по-прежнему покупают качественную импортную мебель, а не отечественную. Российские производители сейчас тоже поднимают ценник. Какой мне смысл покупать за 1-2 млн. шкаф у вас, когда я могу за такие деньги или даже дешевле привезти из Италии или из Испании?

В Москве прошла международная выставка мебели. Западных поставщиков уже было мало, встретил только две итальянские фабрики. Но тем не менее некоторые производители дорогой и именно эксклюзивной мебели приезжают в Москву и устраивают здесь презентации. За 2024 год я был на трех или четырех крупных итальянских фабриках, и они не терпят убытков, привозят все и с удовольствием принимают заказы».

Другое дело — логистика. Европейскую мебель под заказ можно ждать до полугода, поставки из Америки — от девяти месяцев. Но потерпеть готовы не все, подчеркивает архитектурный и предметный дизайнер Майк Шилов:

«Российские клиенты не просят вписаться в какой-то бюджет. Наоборот, говорят, мол, фантазируй, а мы подумаем.

Дают некие вводные, например, стоимость кухни до какой-то определенной суммы. Допустим, 15 лет назад я работал с одной из дорогих фабрик, на нее было несколько заказов. Самая дорогая кухня стоила €130 тыс. на тот момент, сейчас это цена просто хорошей кухни. Дорогая уже обходится и в €500 тыс. Но если вы open minded, что называется, и у вас есть понимание, что можно жить вообще не как все, обойтись без какого-то брендирования, то вы скажете: "А эту кухню дизайнер нарисовал и сделал только для меня". И это обойдется в совершенно скромные деньги. Можно уложиться в €20 тыс.».

Бюджеты не сократились, а вот предпочтения изменились. Состоятельные клиенты, как делятся собеседник “Ъ FM”, уходят от классических интерьеров, выбирая ар-деко, модерн или американский стиль с открытыми планировками. И последний все чаще заказывают блогеры. В топе запросов квартиры, где вся мебель и даже кухня убирается в шкафы, отделанные медиа-панелями. И, по сути, все пространство можно использовать под офис, медитации и вечеринки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова