Ремонт перекраивает сметы

Импортные стройматериалы в 2025 году существенно подорожают. В среднем игроки рынка услуг по ремонту ожидают роста цен от 10 до 20%. В первую очередь, по их словам, изменения произойдут из-за сложностей с логистикой и ужесточения политики Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тенденция затронет и отечественные товары, но не столь значительно, считает директор торгового комплекса «Каширский двор» Борис Сидоров: «Здесь есть несколько факторов: большое подорожание стоимости автоперевозок, стоимости машин, запчастей, логистики в целом. Также повлияет и то, что, например, в Москве на недвижимость будет повышен налог на 20%. Соответственно, все торговые точки будут тоже платить аренду по новым ставкам. Все эти издержки станут перекладываться на покупателей. Параллельные поставки в каких-то направлениях, например, сантехника, улучшились, а в категории "Электрика" стало немного тяжелее и хуже из-за ухода части компаний.

Я считаю, что в 2025 году произойдет рост цен минимум на 15-20% почти что во всех категориях, кроме тех, в которых большая часть комплектующих российского производства.

Сейчас в любом, даже российском производстве, есть зарубежные комплектующие, начиная со станков и заканчивая добавками, например, к краскам. Кроме того, очень дорогими стали кредиты. Так что маленькие компании сейчас, наверное, будут себя чувствовать даже лучше, чем средний и крупный бизнес».

Как ранее посчитали в компании «Платформа ОФД», за девять месяцев 2024-го средний чек на стройматериалы превысил 9 тыс. руб., увеличившись на 11% год к году. Эксперты объясняли это не только инфляцией, но и сезонным спросом. Таким образом стоимость качественного ремонта в новостройке может достигать 100 тыс. руб. за квадратный метр, говорит главный редактор информагентства «Строительство» Александр Гусев: «С одной стороны, рынок восстанавливается, то есть наполняются ниши тех товаров, которых не было в 2022-м, в 2023-м. Но, с другой, сейчас это происходит совершенно по другой цене. Продавцы продолжают заключать договоры на 2025 год, но ситуация такова, что они повышают эти цены заранее, потому что не знают, что будет с рынком в следующем году.

Что касается производства строительных материалов в России, здесь можно нарисовать сумму 10%, кое-где и 8%. Именно такими темпами будут повышать расценки все непосредственные производители.

Недавно мне собственники жилья в Москве озвучили сумму, которую они потратили на среднего уровня качественный ремонт своей квартиры — это 20-25 тыс. за квадратный метр. Но если вы делаете по проекту архитектора или дизайнера, прибавляйте еще 30% от этой цены. В случае покупки жилья с голыми стенами без мебели самый дешевый вариант с хорошим качеством вам будет стоить 100 тыс. руб. за каждый квадратный метр».

По прогнозам компании Infoline, объем рынка товаров для дома, включая мебель и стройматериалы, в 2024-м превысит 8 трлн руб., что почти на 19% больше показателей прошлого года.

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Анна Кулецкая