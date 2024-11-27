Экс-министр здравоохранения ХМАО Добровольский возглавил окружную больницу ЯНАО

Главным врачом окружной больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал Алексей Добровольский, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. С 2016 года он возглавлял депздрав Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, но покинул пост в начале октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент здравоохранения ЯНАО Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Алексей Добровольский окончил медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 1995 году, в 1996 выпустился из ординатуры по специальности «хирургия». С 1988 года господин Добровольский работал в медучреждениях Омска, в 2005 году стал заместителем главного врача в окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, а в 2012 возглавил ее.

С 2016 года Алексей Добровольский возглавлял департамент здравоохранения Югры. В начале октября он объявил, что «принял решение сменить работу» и уходит в отставку. Сейчас директором департамента здравоохранения является Роман Паськов.

Анна Капустина